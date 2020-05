Videoconferências têm garantido a continuidade dos trabalhos legislativos, diz Nicolau Júnior

A pandemia do novo coronavírus impôs que atividades cotidianas fossem interrompidas ou digitalizadas. Em tempos de isolamento social, o exercício da atividade legislativa teve que se adaptar à nova realidade e a alternativa encontrada pelas Casas Legislativas é o plenário virtual com a tecnologia de videoconferência.

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (PP), disse na sessão desta quarta-feira (20) que a nova modalidade de trabalho não comprometeu o funcionamento da casa. Destacou ainda que esta é a segunda semana consecutiva que os deputados estaduais trabalham fortemente junto às comissões, para garantir a apreciação de matérias importantes tanto de autoria parlamentar quanto do Executivo.

“Através das videoconferências estamos conseguindo legislar e atender as solicitações da nossa população e do Poder Executivo. O desafio é lidar com algo novo, virtualmente tem algumas dificuldades de encaminhamento, gerenciamento e, às vezes, a própria internet não ajuda. Mas graças ao esforço de todos os parlamentares estamos tendo um bom desempenho de projetos, e conseguindo deliberar as matérias que chegam ao Poder Legislativo”, disse.

Ainda segundo o progressista, as reuniões remotas estão tendo uma boa duração e a adesão de quase todos os parlamentares. “É uma saída necessária, importante e oportuna. Nada substitui o contato pessoal, mas estamos conseguindo trabalhar. As sessões virtuais tem sido a saída para votação de matérias importantes no combate à Covid-19”, frisou.

Nicolau Júnior agradeceu aos servidores do Legislativo bem como aos deputados estaduais pelo esforço que estão fazendo para garantir a realização das reuniões remotas. “É um desafio para todos nós, porém o importante é que o parlamento acreano não parou, continua trabalhando. E eu não poderia deixar de agradecer aos servidores desta casa e aos colegas deputados pelo empenho. Pessoas comprometidas que, mesmo à distância, continuam cumprindo o seu papel. Muito obrigado a todos”, agradeceu.

A Aleac iniciou as sessões virtuais no dia 31 de março. As reuniões remotas acontecem nas terças e quartas-feiras. Além do pequeno e grande expediente são realizadas votações dos projetos voltados à pandemia e de propostas diversas. Nesta quarta-feira (20), por exemplo, os deputados aprovaram 10 projetos de lei, a maioria deles para ajudar no combate ao coronavírus.