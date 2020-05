Exame de técnica de enfermagem que morreu nesta manhã deu negativo

A técnica de enfermagem da UPA Cidade do Povo, Sandra Melo da Silva, é, provavelmente, mais uma vítima da Covid-19 no Acre.

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) confirmou seu falecimento nesta quarta-feira, 20.

De acordo com a Sesacre, o óbito ocorreu às 6h05 desta quarta, na UTI do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC).

A Sesacre afirma que no último dia 26 de abril, Sandra e toda a equipe da UPA da Cidade do Povo estiveram realizando os testes de PCR para Covid-19, após terem atendido, no dia 24, uma pessoa contaminada naquela unidade. O paciente morreu no dia 26 pela doença. Daí a preocupação de realizar os testes no mesmo dia.

Na ocasião, o exame de Sandra, assim como os dos demais profissionais, deu negativo para contaminação pelo novo coronavírus. Na madrugada da segunda-feira,18, no entanto, ela foi levada para a UPA do Segundo Distrito com baixa saturação de oxigênio, variando entre 32% e 34%. Teve de ser intubada e posteriormente foi encaminhada à UTI do Into-AC, onde faleceu.

De acordo com profissionais de saúde que trabalhavam com Sandra, ela morreu com todos os sintomas caraterísticos da Covid-19. O resultado de um novo exame vai identificar a causa da morte da profissional em saúde.

