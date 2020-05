Saúde do Acre corrige número de mortes por Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesacre) corrigiu o número de mortos por Covid-19. No começo da tarde desta quarta-feira (20) o boletim divulgado pela Sesacre dizia que os óbitos eram 76 mas à noite o número foi acertado para 75.

“A Sesacre esclarece que o óbito registrado na Pronto-Clínica de Rio Branco foi retirado do boletim completo por seguir em análise. As informações são do Centro de Infectologia Charles Mérieux, repassadas ao Departamento de Vigilância em Saúde, órgão da Sesacre”, informou o órgão.

Nada menos que 1.031 doentes já receberam alta, ou seja, estão curados.