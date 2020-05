Jenilson pede retirada do projeto da terceirização da saúde do Acre

O deputado Jenilson Leite (PSB) reconhece que há “muita entrega” de parte do Governo do Estado e das prefeituras, mas é necessário “correr mais” com a disponibilização da assistência em saúde contra a Covid-19.

Ele pediu retirada do PL da terceirização da saúde porquanto, segundo ele, não é legalmente reconhecido pelas categorias, alguns deputados e Ministério Público. “Não combinaram com o MP do Trabalho, que não foi chamado para ser ouvido”, disse.

O máximo que o PL criará é um balcão para receber currículos na Secretaria de Saúde -diz o deputado do PSB. Em sua opinião, o PL está comprometido e politicamente não é o que foi prometido no período eleitoral para os servidores da saúde.