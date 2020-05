Ilderlei se reúne com Deracre e subprefeitos para definir Operação Verão de Ramais

A Operação Verão Ramais 2020 deve começar em breve. O prefeito Ilderlei Cordeiro se reuniu nesta quarta-feira, 20, com subprefeitos e o diretor do Deracre de Cruzeiro do Sul para iniciar as tratativas do projeto.

Segundo diretor do Deracre, Luciano de Oliveira, o Governo está disposto em realizar parceria com o Município.

O diretor Operacional da Secretaria de Obras, Josinaldo Batista, explica que a intenção é recuperar cerca de 700 quilômetros de ramais, mas tudo depende do estudo que será feito pela equipe.

“Ainda estamos na fase de planejamento e vamos ver o que o estado dispõe de equipamentos e o custo da recuperação de ramal. Para conseguirmos recuperar toda essa malha viária, precisamos de 4 patrulhas de máquinas. A intenção é recuperar todos os ramais, mas ainda estamos partindo para parte de planejamento”.

O prefeito destaca o cuidado que o governador Gladson Cameli tem com o município e agradece, antecipadamente, o apoio que será dado à operação.

“O governador Gladson Cameli que tem esse cuidado especial com os nossos ramais. Essa é uma oportunidade impar, de receber no meu gabinete o diretor do Deracre. Estamos finalizando os detalhes, dos pontos que estavam faltando para apresentarmos ao governador”.

O subprefeito da Vila Santa Luzia, Jerlian Santos, participou da reunião e destacou a importância das obras para a comunidade, sobretudo para o escoamento da produção.

“Essa ação é muito importante. Queremos agradecer a parecia do Governo e da Prefeitura por que sabemos que a situação de ramais não está muito boa. Com essa parceria vai trazer muitos benefícios para o homem do campo, também vai ser atendido as questões de pontes”.