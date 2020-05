Hospital do Juruá recebe dois respiradores mecânicos para a UTI Covid

Dois respiradores mecânicos que chegaram na manhã desta quarta-feira, 20, em Cruzeiro do Sul, estão sendo instalados na UTI Covid do Hospital do Juruá, onde já existem outros seis aparelhos iguais funcionando.

Segundo a diretora de Saúde Raquel Batista, O funcionamento será imediato. “A montagem inicial dos seis aparelhos foi mais demorada porque era completa. Agora é só conectar e funcionar”, cita.

A previsão é de que até o final da semana, mais três respiradores cheguem para o Hospital do Juruá, que ontem chegou a ficar sem nenhum leito de UTI disponível.