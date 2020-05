Familiares se revoltam com procedimento da UPA em deixar vítimas da Covid-19 amontoadas do lado de fora

O que há pouco menos de um mês não se imaginava que poderia acontecer no Acre com relação à pandemia do coronavírus, já está acontecendo na capital acreana. Imagens divulgadas pelos familiares de uma das vítimas fatais da Covid-19 nesta quarta-feira, 20, chamam atenção pelo fato de os corpos ficarem lado a lado, expostos na área externa da Unidade de Pronto atendimento (UPA) do segundo Distrito de Rio Branco.

A cena é estarrecedora e chama a atenção pela forma como os corpos são expostos enquanto familiares e funerárias são avisados para o procedimento de enterro. Ao ac24horas, uma familiar que prefere não se identificar questionou o procedimento da saúde pública do estado em colocar os corpos do lado de fora, junto aos demais. “A forma como eles tratam os corpos é desumana”, disse a neta.

Por esse motivo, a família cogita abrir uma denúncia junto ao Ministério Público do Estado do Acre. “Não é só uma vítima. São muitas, diariamente”, ressaltam. Um advogado amigo da família escreveu nas redes sociais: “não há justificativa para estarem num galpão aberto, ao sol, à beira da rua, ao lado do lixo hospitalar. Era o pai, o avô de alguém. Todo mundo merece dignidade e respeito, mesmo que os tempos sejam difíceis”, disse Gabriel Santos.

Outra neta da vítima não se conforma com o fato de o avô ter permanecido a manhã inteira dessa quarta nessa situação. A reportagem procurou um posicionamento da direção da UPA do Segundo Distrito e da secretaria de Estado de Saúde do Acre, mas até o fechamento desta notícia, não obteve retorno. O espaço segue aberto para as ponderações do Estado.

Nessa quarta-feira, 20, o Acre alcançou a marca de 335 novos casos da doença, totalizando 2.817 contaminados. O número de mortes também aumentou com a confirmação de três novos óbitos. O Acre chega agora a 76 mortes provocadas pela Covid-19.