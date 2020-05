Educandário recebe alimentos e roupas da DPE e álcool 70% de empresa local

O Educandário Santa Margarida recebeu nessa terça-feira, 19, no dia em que se comemora o Dia Nacional da Defensoria Pública, a doação de cestas básicas, materiais de higiene, roupas e brinquedos arrecadados por membros e servidores da Defensoria Pública do Acre. A entrega também contou com a solidariedade da Cachaçaria Jiboia, que fez uma doação de 10 litros de álcool líquido 70%.

Ao portal Agência de Notícias do Acre, a Defensoria informou que todos os anos são programadas inúmeras atividades, mas neste ano, algumas delas foram canceladas devido à pandemia. “Porém não poderíamos deixar de realizar essa ação de solidariedade e amor ao próximo”, disse a defensora pública-geral, em exercício, Simone Santiago.

O Educandário Santa Margarida, que acolhe 36 crianças e adolescentes entre 0 a 12 anos, vive essencialmente de doações. Para saber como ajudar, bastar entrar em contato pelo telefone: (68) 3224-2828.