Duarte pede que Major Rocha seja ouvido sobre adiamento do PL da terceirização da saúde

O deputado Roberto Duarte (MDB) avaliou o posicionamento do vice-governador, Major Rocha, que teria observado que este não é o momento para debater a criação do Instituto de Gestão em Saúde do Acre (Igesac). “Eu me pergunto o porquê da pressa na tramitação desse projeto”, disse Roberto Duarte.

“Eu vejo sim o governador nessa luta do combate à pandemia, mas essa não é uma questão de debate da Covid-19. Isso não é urgência. Passada a pandemia -aí sim- o PL deve ser levado à debate entre os deputados. Isso é fazer pressão aqueles que estão dando suas vidas para salvar vidas”, afirmou, sustentando que essa mobilização contraria a própria postura do governador Gladson Cameli. “Governador, tome uma posição digna, de salvar vidas”, finalizou.

Duarte pediu ao relator José Bestene que o PL seja arquivado até passar a pandemia, semelhante reivindicação feita por outros deputados e que seja ouvido o vice-governador, Major Rocha.

Ele disse que irá verificar as notas fiscais dos respiradores adquiridos pelo Governo do Estado em Rondônia.