Bolsonaro posta em rede social envio de cloroquina para o Acre

Depois que o Ministério da Saúde divulgou nesta quarta-feira, 20, o protocola que libera o suso da cloroquina e da hidroxicloroquina até para casos leves de Covid-19, o Governo Federal começa a se movimentar para garantir estoque de produtos nos estados.

Um dos primeiros a receber remessa da medicação é o Acre. O próprio presidente Jair Bolsonaro postou no final da tarde desta quarta uma aeronave do 12º Batalhão de Suprimento do Exército Brasileiro iniciando transporte de cloroquina para o Acre.

A estimativa é que estejam sendo enviadas ao estado 8 mil comprimidos do medicamento que serão entregues para a Secretaria Estadual de Saúde e mais mil comprimidos para a 17ª Brigada da infantaria e Selva, localizada em Porto Velho (RO).

O uso da cloroquina no combate ao coronavírus vem sendo defendida por Jair Bolsonaro desde o início da pandemia, tanto que o próprio presidente determinou a produção de cloroquina nos laboratórios do Exército, mesmo a Organização Mundial de Saúde afirmando que estudos internacionais não apontaram eficácia do remédio no tratamento da doença.