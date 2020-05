Anúncio oficial da pré-candidatura de Bocalom pelo PP é adiado

O anúncio oficial da pré-candidatura do ex-prefeito de Acrelândia, Tião Bocalom, a prefeitura de Rio Branco, que deveria ocorrer na manhã desta quarta-feira, 20, foi adiado. A informação é confirmada pelo pastor Reginaldo Ferreira, presidente da executiva do Partido Progressista na capital.

De acordo com o dirigente, o adiamento ocorreu devido a pandemia da Covid-19. “Resolvemos seguir a orientação do governo e da saúde para evitarmos aglomeração, mas a situação de Bocalom já está fechada e conta com nosso total apoio. Essa foi a única questão para que o lançamento oficial não ocorresse”, esclareceu.

Questionado se o governador Gladson Cameli já hipotecou apoio a Bocalom, Reginaldo afirmou que os Progressistas estiveram reunidos ontem com o chefe do executivo. “Entendemos a situação do nosso governador. Ele tem se dedicado ao combate a pandemia, mas conversamos com ele e está nos dando todo apoio como partido”, disse.

Sobre a situação em Cruzeiro do Sul, o dirigente reforçou que o partido já conta com a prefeitura, por meio do prefeito Ilderlei Cordeiro, mas que também existem mais dois nomes, o do vice-prefeito Zequinha Lima, e do indicado do senador Sérgio Petecão para a disputa, o ex-deputado federal Henrique Afonso. “Como Cruzeiro do Sul é a terra natal do governador, entendemos que a decisão partirá dele. Na conversa que tivemos com ele, ele disse que estuda as possibilidades no Juruá e pediu paciência antes de qualquer definição”.