Acre tem mais um recorde negativo e chega a 335 novos casos de Covid-19 em 24 horas

Mais uma vez o Acre quebrou o triste recorde de pessoas contaminadas em 24 horas. No boletim parcial desta quarta-feira, 20, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) confirmou 335 novos casos da doença. O número agora chega a 2.817, se aproximando de três mil pessoas infectadas no Acre.

O número de mortes também aumentou com a confirmação de dois novos óbitos. O Acre chega agora a 75 mortes provocadas pela Covid-19.

Os três novos registros de morte por coronavírus são:

Um homem, cujas iniciais do nome são R. A. B. S, de 73 anos, e que tinha dado entrada na UPA do Segundo Distrito. Ele apresentava hipertensão arterial e tinha histórico de diabetes. O idoso faleceu nesta terça-feira, 19.

Um homem, F. B.C., de 91 anos, morador de Cruzeiro do Sul que deu entrada no Hospital do Juruá no dia 18 de maio. Ele faleceu nesta quarta-feira, 20. No seu histórico de agravos há doença pulmonar obstrutiva crônica e diabetes.