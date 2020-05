Acre receberá mais de R$ 70 milhões do governo federal

Um boletim do governo federal elaborado pela Articulação Federativa para o enfrentamento da situação de emergência decorrente do Coronavírus (Covid-19) detalha a divisão dos R$ 70,86 milhões que serão enviados ao Acre como repasses federais. O documento tem data de 15 de maio de 2020.

Só de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) serão comprados cerca de R$ 303.406 materiais, incluindo: máscaras cirúrgicas, máscaras N95, álcool em gel, avental, luvas, óculos e protetor facial, sapatilha e touca.

No total, os repasses de recursos do governo federal ao Acre somam R$ 70,86 milhões, oriundos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) que é enviado aos estados brasileiros (R$ 19,88 milhões) e municípios (R$ 5,94 milhões), do Apoio FPE MP 938 (2 parcelas de recomposição): R$ 39,76 milhões para o estado e do Apoio FPM MP 938 (2 parcelas de recomposição): R$ 5,26 milhões aos municípios.

Nessa terça-feira, 19, os casos de Covid-19 confirmados no Acre bateram um novo recorde, com o registro de 248 novos infectados pelo vírus. Com isso, o estado tem agora 2.482 pessoas contaminadas com a doença no Acre e 73 mortes. Só ontem foram seis óbitos confirmados de forma oficial tendo a Covid-19 como causa. Pela primeira vez, os municípios de Assis Brasil e de Sena Madureira têm mortes provocadas pela doença.

Veja como fica a divisão entre os municípios: