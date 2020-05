A crônica de um colapso anunciado!

O governo do estado deixou claro que a Saúde está à beira do colapso por contada da pandemia da Covid-19. Há uma média de 4 pessoas por dia que precisam de internação. As unidades hospitalares não têm mais capacidade de receber ninguém. Enquanto isso, os casos aumentam e as mortes também. O caos se aproxima. Caos que poderia ser evitado desde o início quando for alertado no planeta todo de que o distanciamento social era a única alternativa viável. Orientações foram dadas, decretos foram baixados. Ninguém obedeceu. Enquanto corpos se alastram pelo país, o presidente da república, Jair Bolsonaro, leva tudo na brincadeira, na pilhéria, na zombaria. O exemplo da Itália, as mensagens que vieram de lá não serviram para nada. É fato que a ignorância é a pior das epidemias. O caos foi anunciado.

“A nossa felicidade depende mais do que temos nas nossas cabeças, do que nos nossos bolsos”.

(Arthur Schopenhauer)

. Ninguém gosta de pagar imposto, mas tem deputado querendo levar o estado a insolvência total.

. Por algum prestígio político…

. O que não falta é receita caseira para combater a Covid-19; outros mais afoitos estão fazendo composições químicas mais avançadas.

. O isolamento social ainda é o mais seguro.

. Mesmo assim não tão seguro.

. Mulher e filha internadas na Fundação relatam que não saíram de casa para lugar nenhum, mas contraíram a doença.

. Veio de fora, nas compras; não seguiram os protocolos.

. O mesmo caso da atriz Cláudia Raia; toda a família foi contaminada; ela desceu do apartamento para pegar comida; acha que foi no elevador.

. O governador Gladson Cameli trocou umas ideias com o senador Márcio Bittar; Márcio tem sido um polo político agregador em favor de Cameli.

. A chapa do Progressista Tião Bocalom/ Marfisa Petecão (PSD) não pode ser subestimada, deve pegar vento.

. Se o governador Gladson encampar, o caldo engrossa!

. O Oteniel era um bom secretário municipal de Saúde.

. Afinal de contas, o Into e o novo PS foram bons investimentos!

. O Patriotas está entre os partidos que mais cresceram no Brasil; no Acre, disputa com uma excelente chapa de vereadores.

. O Avante, do Manoel Roque Balboa, é outro que merece destaque na formação da chapa; vai com a candidatura de Jarbas Soster para prefeito.

. Segundo a ciência, os sintomas da Covid-19 aparecem depois de quatro a cinco dias, razão pela qual é potencialmente disseminada.

. Bom dia!