Secretária de Gladson manda diretor do Depasa apagar publicação da rede social

Os deputados Jenilson Leite (PSB) e Edvaldo Magalhães (PCdoB) exigiram na sessão desta terça-feira, 19, uma reação do governo do Acre em relação a uma postagem compartilhada pelo diretor-presidente do Depasa, Tião Fonseca, que chama os defensores do isolamento de covardes.

A fala dos deputados parece ter chegado ao ouvido da secretária de Comunicação do governo, Silvânia Pinheiro. Ela também condenou a postagem feita pelo presidente do DEPASA, Tião Fonseca, que contraria o decreto do governador Gladson Cameli, que estabelece o isolamento social e a paralisação das atividades comerciais não essenciais, enquanto permanecer a alta contaminação pelo coronavírus, chamando de “covardes” os que seguem o isolamento defendido pelo governador.

Silvânia disse ao BLOG DO CRICA de que repudia a atitude e diz que, a publicação causou um constrangimento interno no governo. “Mandei um áudio duro a ele; lembrando que, como ocupante de cargo de confiança tem que seguir as diretrizes do governo. Não se trata de tolher a liberdade de expressão, quando você está em cargo relevante no governo tem que seguir normas de governo”, revelou ao BLOG. Mandou também que o post do presidente do DEPASA, Tião Fonseca, fosse retirado do ar. Fora do cargo pode fazer o que quiser, no cargo tem de estar afinado com o projeto de governo, disse a secretária. O caso de insurgência foi levado à apreciação do governador Gladson Cameli para uma decisão. Mais política, leia no BLOG DO CRICA.