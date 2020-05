Saúde do Juruá está em colapso: “vai ter muita morte”, prevê deputada Antônia Sales

A deputada Antônia Sales (MDB) disse na sessão virtual desta terça-feira, 19, que no Vale do Juruá o sistema de saúde já entrou em colapso por conta da pandemia. Ele repercutiu a notícia de que 100% dos leitos de UTI para coronavírus estão lotados.

O Hospital Regional do Juruá tem 10 leitos de UTI, mas apenas seis com respiradores.

“Nos últimos dias os casos já aumentaram 200%”, disse ela, concordando com o colega Jonas Lima com a criação de uma força-tarefa para garantir recursos médicos para o Vale do Juruá.

“Vai ter muita morte porque não tem mais leito”, denunciou a deputada. “Se já não tem mais como atender os pacientes de Cruzeiro do Sul imagine os que chegam dos municípios”, completou.

O Hospital Regional do Juruá é referência para todos os municípios da região.