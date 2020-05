Quatro cápsulas chegam ao Acre para isolamento de pacientes em ambulâncias

Pelo menos quatro ambulâncias do Acre serão equipadas com cápsulas de isolamento com pressão negativa para realização do transporte de pacientes infectados com Covid-19 de forma mais segura. A aquisição é da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), e vai beneficiar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

As cápsulas garantem menos risco de contágios aos profissionais de saúde que fazem o atendimento aos pacientes infectados. Das quatro cápsulas, duas já chegaram e serão usadas nas ambulâncias 02 e USA no transporte para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, Pronto-Socorro ou Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into), em Rio Branco.

As outras duas cápsulas que ainda irão chegar nos próximos dias serão enviadas para os municípios de Brasileia e Cruzeiro do Sul.