Prefeitura vai instalar cabines de desinfecção para população de Manoel Urbano

A prefeitura de Manoel Urbano está sendo pioneira ao ser o primeiro município do Acre a aquirir cabines de desinfecção para combater a proliferação do novo coronavírus.

A prefeitura adquiriu duas cabines. A estratégia, que já foi usada em outras cidades do Brasil e também em outras cidade do mundo, faz com que quem passe pelo corredor de desinfecção, em sete segundos receba uma pulverização com um desinfetante sanitizante, eficaz contra bactérias, fungos, algas e alguns tipos de vírus, como o coronavírus.

A instalação das cabines no município está programada para o próximo sábado.

Ocorre que esse tipo de estratégia para o combate ao vírus é polêmica. No Rio de Janeiro, por exemplo, onde há instalação desse tipo de equipamentos, reportagens de veículos locais afirmam que alguns médicos aprovaram a medida, mas explicaram que a cabine não substitui a necessidade de lavar as mãos, usar álcool gel e não reduz a importância do distanciamento social.

Já a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou no último dia 13 de maio, uma nota técnica onde se diz preocupada com a divulgação sobre a utilização de estruturas (câmaras, cabines e túneis) para a desinfecção de pessoas com o objetivo de prevenir infecções pelo novo coronavírus. De acordo com o documento, não existe, no momento, nenhuma evidência científica sobre a eficácia e a segurança desse tipo de procedimento.

Outro problema relacionado à divulgação, segundo a Anvisa, é que, tecnicamente, a duração de 20 a 30 segundos para o procedimento não seria suficiente para garantir o processo de desinfecção. Vale reforçar que a adoção desse mecanismo não inativaria o vírus dentro do corpo humano, além de poder causar danos à saúde de quem se submetesse à desinfecção com saneantes aplicados diretamente na pele e nas roupas.

Leia a nota:

Nota técnica da Anvisa