Oteniel é exonerado da Secretaria de Saúde da prefeitura

O secretário de Saúde da prefeitura de Rio Branco, Oteniel Almeida, deve ser exonerado do cargo ainda ainda nesta terça-feira, 19. A informação foi confirmada pela assessoria da prefeitura da capital que oficialmente informou que o gestor pediu demissão e que o novo sucessor ainda não foi definido.

Os informes sobre a exoneração de Almeida circulam desde o último final de semana quando circularam nas redes sociais comentários que davam conta que ele teria desrespeitado as orientações de isolamento social e teria sido filmado durante o ato. O vídeo não foi divulgado até o momento, mas chegou as mãos da prefeita Socorro Neri.

Oteniel era da ala radical do PT e ingressou na saúde após a reeleição do prefeito Marcus Alexandre. Após a saída de Marcus, Almeida se desfiliou do PT e ingressou nas fileiras do PSB, partido da atual prefeita.