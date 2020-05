Mais uma morte por Covid-19 é registrada no Hospital do Juruá

Morreu de Covid-19 no início da noite desta terça-feira, 19, no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, José Batista da Cruz, de 43 anos, que estava internado na unidade hospitalar há dois dias.

É a quarta morte por Covid-19 no local. Uma das vítimas fatais foi enterrada em Tarauacá e agora são três enterrados em Cruzeiro do Sul.

O prefeito Ilderlei Cordeiro lamentou pelo óbito. “É mais uma família que perde um ente querido. A situação só se agrava e as necessidade de isolamento social aumenta a cada dia”, ponderou.

A primeira morte por coronavírus no Hospital do Juruá foi no dia 6 de maio. Ana Victor de Almeida, uma aposentada de 96 anos, foi enterrada em Tarauacá.

No dia 13 de maio morreu Raimunda Rodrigues Dias, de 83 anos, moradora do bairro do Telégrafo, em Cruzeiro do Sul. A vítima era portadora de doenças renais e ex-hanseniana e foi a primeira enterrada por Covid-19 em Cruzeiro do Sul

A terceira vítima fatal foi Maria Luciene Rodrigues da Silva, de 39 anos, moradora do Bairro Telégrafo. Ela morreu no dia 14 de maio, no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, com suspeita de Covid-19. O resultado do exame deve sair nos próximos dias.