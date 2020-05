Lhé é homenageado em sessão online da Câmara de Rio Branco

O líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara de Rio Branco, Rodrigo Forneck, homenageou nesta terça-feira, 19, o ativista político Abrahim Farhat, um dos fundadores do PT no Acre.

Conhecido como Lhé, Abrahim faleceu no último fim de semana aos 79 anos, na Unidade de Tratamento da Intensiva (UTI) da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre).

“Abro a sessão de hoje fazendo uma homenagem ao Lhé, pessoa solidária e que mais praticou empatia. Para nós que somos do PT, no fim de semana não vivemos a morte do Lhé, vimos nascer uma nova causa. Pois o seu legado é referência de luta para o nosso partido”, afirmou Forneck.

Rodrigo aproveitou para pedir que gestores e políticos tenham mais empatia com a população.“Não podemos colocar a vida em segundo plano. Só vamos conseguiremos alavancar a economia se protegermos as vidas”, frisou.