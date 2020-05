Jovem de 23 anos é morto com um tiro no peito na zona rural do Bujari

Valdemir Gomes da Silva, de 23 anos, foi morto com um tiro no final da tarde desta segunda-feira (18) em uma fazenda localizada no km 50, da BR-364, na zona rural do município de Bujari, interior do Acre.

De acordo com informações do padastro, toda sua família estava reunida arrancando mandioca no roçado quando ouviram um disparo de arma de fogo em direção de sua casa. O padastro correu para ver o que tinha acontecido e encontrou Valdemir ferido na região do peito.

A vítima foi socorrida pelos familiares que o colocaram dentro de uma caminhonete, mas no trajeto até o hospital, Valdemir não resistiu e morreu dentro do veículo.

O jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) pelo próprio padastro. A Polícia Militar foi acionada e conduziu toda família à Delegacia de Flagrantes (Defla) para prestar esclarecimentos.

O padastro informou a reportagem do ac24horas que ninguém viu nada, e não soube informar quem fez isso com seu enteado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.