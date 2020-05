Jonas implora ajuda ao Juruá: “vai ter ou não UTI e respirador?”

O deputado Jonas Lima (PT) voltou a pedir mais apoio ao combate contra o coronavírus no Vale do Juruá. “Precisamos de uma resposta do governador do Estado”, pediu.

“É simples: vai ter ou respirador e UTI?”, questiona o parlamentar.

Lima pediu união dos parlamentares para pressionar a bancada federal e o próprio Governo do Estado em favor de uma força-tarefa pelo Vale do Juruá.

“O governador do Estado, o presidente da Aleac, 1º secretário da Mesa… todos são do Vale do Juruá”, disse.