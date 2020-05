Indenizações por invalidez permanente crescem 45,83% no Acre em 2020

Caíram em 34,29% as indenizações pagas por morte em acidente de trânsito no Acre entre janeiro e março deste ano em comparação a igual período de 2019.

Em 2020 o seguro DPVAT indenizou 23 famílias. No ano passado foram 35.

Em sentido contrário, as indenizações por invalidez permanente cresceram 45,83% quando se comparam os três primeiros meses de 2019 e 2020.

O reembolso de despesas médicos aumentou ainda mais: 124% na comparação dos mesmos períodos, segundo a Seguradora Líder, administradora do DPVAT, que produziu o relatório a propósito da campanha Maio Amarelo, que visa conscientizar as pessoas por um trânsito seguro.

No Brasil, de Janeiro a Março de 2020 houve um crescimento de 19% no número de indenizações pagas pelo Seguro DPVAT na comparação com o mesmo período de 2019. Os casos de invalidez permanente continuam sendo a maioria das indenizações pagas pelo Seguro DPVAT: no primeiro trimestre deste ano representaram 67% do total, e apresentaram crescimento significativo de 22% frente o mesmo período de

2019, com mais de 59 mil casos. Os pedidos de reembolso de despesas médicas e suplementares (DAMS) tiveram o mesmo aumento, passando de 16.421 em 2019 para 20.004 neste ano.