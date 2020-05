Fecomércio retoma distribuição de comida para famílias carentes e passa a servir almoço

A Federação do Comércio do Estado do Acre retomou a distribuição de alimentos às pessoas em vulnerabilidade social. A ação, iniciada no último dia 26 de março, volta após uma pausa de dez dias.

A novidade, desta vez, é que, além das sopas no período noturno -com o número potencializado, passando de 300 para 500 potes -serão distribuídas 300 marmitas ao meio dia.

A produção é da equipe do Sesc no Acre, por meio do Mesa Brasil, uma rede nacional de bancos de alimentos contra a fome e o desperdício. A iniciativa tem apoio do Governo do Estado.

Segundo a coordenadora do Programa de Saúde e Nutrição do Sesc, Thaís Roma, a iniciativa segue por 30 dias. “Com prazo que pode ser prorrogado por mais 30 dias. É importante que o Sistema Fecomércio e o Governo do Estado caminhem juntos, principalmente no que diz respeito à alimentação daquelas pessoas que não têm o que comer nesse período de pandemia”, refletiu.