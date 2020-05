Falta de farmacêutico deixa pacientes sem medicamentos na Policlínica do Tucumã

Os problemas na saúde vão além do Covid-19. Na tarde desta terça-feira, 19, a reportagem do ac24horas recebeu a denúncia que falta farmacêutico na Policlínica do Tucumã. A ausência do profissional tem gerado transtorno aos pacientes que precisam de medicamentos controlados. O fato foi confirmado pela própria Sesacre.

O farmacêutico lotado na Policlínica do Tucumã teria sido afastado por integrar o grupo de risco, porém até o momento não ocorreu a substituição do profissional.

Ao ac24horas, a Secretária de Saúde do Acre (Sesacre) confirmou que a unidade tem apenas um farmacêutico que precisou ser afastado por pertencer ao grupo de risco, no entanto, a solicitação para um farmacêutico interino aguarda lotação já para os próximos dias.

“A Sesacre comunica ainda que não é verdade que a unidade tenha apenas medicamentos de uso restrito, já que a Policlínica atende também com farmácia comum. A instituição não atende com medicamentos de alto custo e continua despachando à comunidade fármacos que não sejam psicotrópicos e controlados, em obediência ao Conselho Federal de Farmácia, até que o novo farmacêutico seja efetivado”, informou em nota.