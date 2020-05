Enfermeira morre no Acre com suspeita de Covid-19: “saúde entrou em colapso”, diz governo

Representantes do governo do Acre participaram de uma coletiva de imprensa por videoconferência na tarde desta terça-feira, 19, para tratar das novas ações que estão sendo realizadas no combate à pandemia do coronavírus no estado. Durante o encontro, a secretaria de Saúde revelou que houve esta semana o primeiro óbito de um profissional da pasta com suspeita de Covid-19.

A vítima, cujo exame de confirmação deve sair nos próximos dias, é uma enfermeira que atuava na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) localizada na Cidade do Povo, na capital acreana. De acordo com a secretária adjunta da Sesacre, Paula Mariano, a profissional não apresentava sintomas. “Tivemos o óbito de uma profissional por suspeita de Covi-19 na UPA da Cidade do Povo, mas o exame ainda não saiu. Como não temos a confirmação [por exame] é uma morte suspeita de Covid-19”, ressalta.

O secretário Alysson Bestene e o chefe da Casa Civil Ribamar Trindade destacaram a importância de os moradores seguirem o decreto de isolamento e obedecer as regras impostas pelo governo, que visa a diminuição dos casos da doença. Nesta terça, o Acre atingiu 2.482 casos confirmados e 73 mortes em decorrência do vírus.