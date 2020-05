Em ação contra coronavírus, espaços esportivos serão bloqueados a partir desta quarta

Em mais uma tentativa de conter o avanço do Covid-19, a Prefeitura de Rio Branco realiza a partir desta quarta-feira (20) intervenção nos espaços esportivos na capital.

As abordagens serão feitas em diversas regionais da cidade, tais como 6 de Agosto, Belo Jardim, Vila Acre, Cadeia Velha, São Francisco, Tancredo Neves, Estação Experimental, Calafate e João Eduardo, entre outros.

A interdição será feita com cartazes que conscientizam sobre a importância do isolamento social neste momento, e se necessário, com cadeados e correntes para interditar o espaço. Para isso, as equipes entrarão em contato com os presidentes de bairro para alinharem as abordagens com quem tentar usar os espaços.