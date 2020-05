Diretor do Depasa compartilha post chamando defensores do isolamento de “covardes”

O diretor-presidente do Depasa, Tião Fonseca, compartilhou em sua página no facebook na manhã desta terça-feira, 19, uma publicação contra o isolamento social defendido pela Organização Mundial de Saúde e pelo governador Gladson Cameli.

O print do compartilhamento do engenheiro já circula nos principais grupos de WhatsApp de política e tem gerado um debate acirrado entre os defensores do isolamento e os que são contra. O governo do Acre ainda não se manifestou sobre o posicionamento do diretor.

“Se vc defende o isolamento, não vá para o mercado comprar comida. A comida só está lá porque alguém não foi covarde feito você”, diz mensagem compartilhada pelo gestor do Depasa.

O ato gerou revolta de pessoas que o seguem nas redes sociais. O professor Helio Cezar Koury Filho foi ácido em contrapor Fonseca. “Covarde é teu c**. Outra que se manifestou contra a postagem compartilhada de Fonseca foi Izabel Silva, que classificou como “comentário infeliz”. “Trabalha para o estado e se posiciona dessa forma ridícula contra as medidas tomadas pelo governador que paga seu salário! Aff! Vergonha alheia!”, se posicionou.

Também no facebook, uma postagem mostrando governador Gladson Cameli com um corte de cabelo feito à máquina, fora dos padrões fashion que costuma usar, chamou a atenção. A atitude do governador de como vem tratando a questão do coronavírus tem agradado. Um internauta escreveu que o governador “passou a máquina [no cabelo] e tá fazendo o melhor que pode”. Nos comentários, uma leitora acrescentou: “Não votei nele, mas pelo seu comportamento ganhou o meu voto na próxima”.