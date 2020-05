Daniel Zen condena “quarentena meia boca” no Acre

O deputado Daniel Zen (PT) retomou o debate acerca da instalação de higienizadores nas agências bancárias do Acre. Essas unidades, segundo ele, tem atraído grandes multidões por conta do pagamento do auxílio emergencial do governo federal.

Ele ressaltou o trabalho desenvolvido por algumas prefeituras, como a de Sena Madureira, que organizou as filas nos bancos. “Mas cabe aos bancos fazer isso”, disse.

Tendas, cadeiras, marcações, água e outros dispositivos são cobrados pelo deputado Daniel Zen, criticando a quarentena “meia boca” que o povo acreano está fazendo e não se consegue debelar a pandemia.

Ele denunciou a falta de medicamentos no Unacon. Alguns tratamentos, segundo ele, falta ciclofosfamida, parte de protocolos de quimioterapia.