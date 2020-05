Bittar quer unidade no governo!

O senador Márcio Bittar quer preservar a qualquer custo a unidade do governo Gladson Cameli, independente do processo eleitoral em Rio Branco. É o que se percebe por seus posicionamentos públicos, bem como em conversa com aliados e amigos. Bittar tem encarado a disputa na capital entre partidos aliados MDB, PSDB, Progressista, Solidariedade e o PSD como perfeitamente natural.

Segundo disse um de seus assessores mais próximos, o único ponto fora da curva e que traria instabilidade política para o governo e para a aliança seria o apoio à reeleição da prefeita Socorro Neri. “Não pela pessoa da prefeita Socorro, que é uma pessoa muito respeitável, mas porque afastaria definitivamente os aliados que provavelmente estarão com Gladson Cameli em 2018”, comentou.

De acordo com ele, como relator do Orçamento da União o senador Márcio Bittar tem a oportunidade de conseguir recursos para o estado como nunca aconteceu antes. “Temos que recuperar o atraso dos vinte anos, o presidente Bolsonaro quer investir nas áreas mais pobres do pais, mas, para isso, temos que ter um ambiente saudável e tranquilo de governança”. Na sua avaliação, seria muito ruim o rompimento com aliados tão importantes que, com certeza absoluta, devem participar da reeleição do Gladson em 2022 se o governo não deslocar o eixo político para a esquerda.

“Pedro guarda tua espada; quem pela espada fere, pela espada será ferido”. (Jesus de Nazaré, ao ser preso no Jardim das Oliveiras)

. A Covid-19 avança, o número de mortos também; mais de 65 pessoas faleceram no Acre; por isso é importante manter o isolamento.

. A prefeita Socorro Neri (PSB) tem sido criticada pelo rodizio de veículos implantado na cidade; seus argumentos são fortes:

. Salvar vidas!

. A surpresa foi o senador Sérgio Petecão (PSD) fechar apoio ao ex-prefeito Tião Bocalom (Progressista).

. Tião Bocalom e Marfisa Petecão formam uma chapa competitiva.

. E o candidato do PT, quem será?

. Fala Cesário, fala!

. Mais de dez candidatos estarão na disputa!

. Minoru Kinpara segue incólume!

. Todo dia tem uma teoria da conspiração…

. A de ontem era de que o governador apoiaria a reeleição da prefeita Socorro, que seria sua vice em 2022, a vice de Socorro (Marfisa Petecão) assumiria a prefeitura.

. Segundo a teoria, César Messias seria o arquiteto da engenhoca política com apoio da república do TCE.

. Aí vem o senador Petecão estragando tudo ao indicar Marfisa para vice de Bocalom.

. “Estragou tudo, p*”!

. Pelo que se ouve, se o PSB entrar no batelão o senador Márcio Bittar fica no barranco!

. O meio de campo tá embolado!

. Bom dia!