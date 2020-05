Assaltante é preso duas vezes após cometer roubo e fugir da delegacia pulando muro

Um assaltante, de 25 anos, muito ‘loucão’ e ‘chapado’ sob efeito de entorpecente foi preso duas vezes pelos Policiais Militares do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) na manhã desta terça-feira (19). A primeira prisão ocorreu pelo crime de roubo e a segunda por fugir da Delegacia de Flagrantes (Defla) pulando o muro.

Segundo informações da polícia, o criminoso realizou dois roubos, um na Baixada do Sol e outro no bairro Habitasa. Em posse de uma arma de fogo e em uma bicicleta, o bandido rendeu as vítimas e roubou seus pertences.

O que o assaltante muito loucão não contava era que o Policiais Militares do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) estavam a sua procura. Ao fazerem um patrulhamento na rua Jephete Maia, no bairro Cohab do Bosque, o criminoso foi abordado em sua bicicleta, e em sua posse foi encontrado uma escopeta com três cartuchos e dois celulares roubados.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão o criminoso que é morador do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, e membro de uma facção, foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

Ao chegar na delegacia e ser colocado na sala onde é feito o boletim de ocorrência, os policiais retiraram as algemas do criminoso por ele está mais calmo e não apresentar mais nenhum perigo. O bandido que ainda estava sob o efeito de entorpecente, surtou, saiu correndo de dentro da sala, e como um ‘ninja’ pulou o muro da delegacia de aproximadamente 3 metros e fugiu.

Os policiais rapidamente saíram em busca do criminoso e conseguiram recapturá-lo.

De acordo com a polícia, o assaltante já tem várias passagens pela justiça pelo crime de roubo.