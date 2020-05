Acre vai receber R$ 11,5 milhões do grupo JBS contra coronavírus

O presidente da Friboi (empresa do grupo JBS), Marcelo Costa, anunciou ao governador Gladson Cameli na manhã desta terça-feira, 19, por meio de reunião por videoconferência, que irá doar R$ 11,5 milhões para auxiliar o estado no enfrentamento ao coronavírus.

Ao todo, a empresa JBS está doando ao Brasil R$ 400 milhões que devem ser distribuídos em três eixos: saúde, ciência e social. O recurso já está disponível e pode ser utilizado de acordo com as prioridades estabelecidas pelo governo acreano.

O governador Gladson Cameli agradeceu o apoio dado pela multinacional brasileira e ressaltou ainda que a doação chega no momento em que os casos de Covid-19 seguem aumentando substancialmente no Acre. Cameli solicitou o apoio do grupo empresarial para a compra de respiradores, aparelho importante nos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) para o tratamento dos pacientes mais graves.

“Já estamos perto de atingir a nossa capacidade na rede pública de Saúde e precisamos muito dos respiradores. Sei como está difícil fazer a compra desses equipamentos, mas peço a atenção especial de vocês para que possam verificar onde tem respiradores e nos ajudem a salvar vidas”, pontuou Gladson.

Fonte: Agência de Notícias do Acre