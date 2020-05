Registro de óbitos por pneumonia crescem no Acre em 2020

Os cartórios do Acre emitiram, de 1º de janeiro a 17 de maio de 2020, 297 certidões de óbito com causa de morte por pneumonia. O número é um pouco maior que o apurado no mesmo período de 2019, quando os cartórios fizeram 293 certidões com essa causa mortis.

As mortes atestadas como sendo por insuficiência respiratória chegaram a 148 registros no período citado este ano contra 150.

Insuficiência respiratória e pneumonia são causas associadas ao coronavírus. Os dados estão no portal de transparência dos Cartórios do Brasil.

Em meio à pandemia de Covid-19, os Cartórios de Registro Civil do Brasil passaram a disponibilizar informações sobre as causas de mortes constantes nos registros de óbitos lavrados pelos cartórios de todo o País. Nas declarações enviadas pelos Cartórios ao Portal da Transparência, além da Covid-19 citada na DO como causa suspeita ou confirmada, procurou-se também avaliar apenas os dois grandes grupos subsequentes relacionados à doença por coronavírus, como as citadas pneumonia e insuficiência respiratória.

As estatísticas apresentadas se baseiam nas Declarações de Óbito (DO) registradas nos Cartórios do País relacionadas à Covid-19 e causas respiratórias relacionadas em dois grandes grupos: pneumonia e insuficiência respiratória.