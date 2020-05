Recadastramento do Bolsa Família está suspenso enquanto durar a pandemia

O Ministério da Cidadania editou portaria que altera regras de outra portaria, a de número 335, de 20 de março de 2020, para acrescentar medidas emergenciais na gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

Com isso, o Governo Federal suspende os processos periódicos de atualização cadastral do Bolsa Família, ação que costuma levar muita gente ao mesmo tempo para unidades de saúde (atualização vacinal) e para escolas.

A alteração se dá em decorrência da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional considerando a necessidade de evitar aglomerações de pessoas e de evitar que os integrantes de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, assim como os cidadãos que trabalham em unidades de cadastramento destas famílias, exponham-se à infecção pelo coronavírus.