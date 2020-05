Prorrogadas inscrições para processo seletivo simplificado da Educação Indígena

A secretaria estadual de Educação, Cultura e Esportes do acre prorrogou as inscrições para o processo simplificado para contração de professores da Educação Indígena. Agora, os interessados terão até o dia 29 de maio para preencher o formulário de inscrição disponível no endereço eletrônico www.seplag.ac.gov.br.

São aproximadamente 100 vagas destinadas a todas as aldeias indígenas do estado. A seleção se dará por meio de análise curricular em sessão pública aberta aos candidatos e acompanhada por representantes do Ministério Público Federal, da Fundação Nacional do Índio e da Organização dos Professores Indígenas do Acre.

Para mais informações a secretaria disponibiliza o telefone 68 3213-2331. Também pode haver contato com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag por meio do endereço eletrônico [email protected]

