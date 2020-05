Progressistas e PSD anunciam Bocalom para prefeito

Em reunião acontecida na manhã de hoje (18) na residência do senador Sérgio Petecão (PSD), em que estavam os dirigentes do PROGRESSISTAS e do PSD, ficou decidido que a coligação anuncia na próxima quarta-feira, oficialmente, que vai apoiar a candidatura de Tião Bocalom (PROGRESSISTAS) para a prefeitura de Rio Branco. O senador Sérgio Petecão (PSD) disse ao BLOG DO CRICA estar descartado o apoio do seu grupo à reeleição da prefeita Socorro Neri. “Quando a convidamos para entrar no nosso partido e não aceitou, ficou definida da nossa parte que não mais lhe apoiaremos. Fechamos com o PROGRESSISTAS e vamos para a disputa com a chapa Tião Bocalom para prefeito e Marfisa Galvão de vice”, revelou ao BLOG.

Petecão elogiou o desprendimento do deputado José Bestene e do ex-deputado Ney Amorim por abrirem mão das suas candidaturas. Assegurou que não se trata de nenhum enfrentamento com o governador Gladson Cameli, ao contrário; o queremos no nosso palanque, pela sua importância política. “Estamos apoiando um candidato do partido dele”, lembrou Petecão.

Para o senador, não há como apoiar a prefeita Socorro Neri, quando o seu único deputado na ALEAC, deputado Jenilson Lopes (PSB) faz uma posição cerrada de ataques pesados contra o governador Gladson. “E temos que apoiar uma chapa com os que estavam conosco na eleição do Gladson ao governo, destacou.”A decisão desta manhã foi avalizada pela presidente do PROGRESSISTAS, senadora Mailza Gomes.

Mais detalhes na próxima edição do BLOG DO CRICA, amanhã.