Pesquisa sobre velocidade da Covid-19 já realizou quase 200 exames no Acre

A pesquisa de Prevalência de Infecção por Covid-19 no Brasil (Epicovid-19) já realizou 99 exames em Cruzeiro do Sul e 97 em Rio Branco. A pesquisa tem por objetivo medir a prevalência do coronavírus e avaliar a velocidade de expansão da Covid-19 em todo o País.

No Acre serão realizados 250 exames em cada uma das duas cidades escolhidas.

Estes são os dados parciais da primeira fase nacional do estudo, divulgados neste fim de semana.

A pesquisa é coordenada pelo Centro de Pesquisas Epidemiológicas da Universidade Federal de Pelotas e financiada pelo Ministério da Saúde.