Ministério da Saúde divulga lista de médicos cubanos reincorporados no Acre

O Ministério da Saúde divulgou nesta segunda-feira (18) a lista dos nomes e registros únicos de médicos cubanos reincorporados ao Projeto Mais Médicos para o Brasil no Estado do Acre.

Em portaria, o Ministério da Saúde concede, com base nos respectivos processos administrativos, registro único para o exercício da medicina, no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil, aos médicos cubanos reincorporados em 1ª chamada do edital nº 9, de 26 de março de 2020.

Dez cubanos já conhecidos dos profissionais das unidades e das respectivas comunidades estão de volta ao trabalho.

Veja a relação: