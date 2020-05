Inscrições para cursos profissionalizantes a distancia encerram nesta segunda-feira

Encerram nesta segunda-feira, 18, as inscrições (via internet) para os cursos profissionalizantes ofertados pelo Governo do Estado, no âmbito da educação profissional, em cursos de Formação Inicial e Continuada (FICs), na modalidade de educação a distância (EaD). Os cursos são públicos e gratuitos.

Por meio do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), o governo abriu um total de 1.110 vagas, distribuídas na capital e no interior do estado, para os cursos, que abrangem diversas áreas: administração, finanças, saúde, contabilidade, turismo, informática e marketing, entre outras. Todos possuem carga horária entre 160 e 240 horas.

No ato de inscrição, o candidato pode optar pelo curso de sua preferência, independente de a turma escolhida por ele ser da cidade onde reside ou de outro município.

As inscrições seguem abertas durante todo o dia no endereço eletrônico ead.ieptec.ac.gov.br.

A lista dos candidatos que serão contemplados com as vagas dos cursos e o cadastro de reserva serão divulgados pelo Ieptec na quarta-feira, 20, no referido endereço eletrônico disponibilizado para inscrição.

A previsão é que os cursos comecem na próxima segunda-feira, 25, e sejam concluídos no dia 30 de setembro.

Com informações da assessoria do IEPTEC.