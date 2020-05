Ilderlei presta contas de recursos no enfrentamento da Covid-19 em Cruzeiro do Sul

O prefeito Ilderlei Cordeiro realizou nesta segunda-feira, 18, uma transmissão ao vivo para prestar contas das ações de enfrentamento a Covid-19 em Cruzeiro do Sul. Neste domingo, 17, completou dois meses de ações de combate ao vírus.

As ações de combate ao coronavírus em Cruzeiro do Sul começaram no dia 17 de março, antes do município registrar casos positivos da doença. Foi quase um mês sem nenhum caso na cidade.

Desde o início das ações, a gestão de Ilderlei Cordeiro tem realizado ações como confecção e distribuição de máscaras, barreiras sanitárias, monitoramento de pessoas que chegam à cidade, unidades sentinelas de saúde, distribuição de cestas básicas, dentre outras atividades.

“A minha gestão não tem medido esforços, mas infelizmente tem toda a parte burocrática do município. Passamos quase um mês sem ter o vírus na nossa cidade, fizemos barreiras sanitárias, monitoramos as pessoas que chegavam na nossa cidade. No dia 13 de abril, tivemos os dois primeiros casos confirmados”, disse o prefeito.

Hoje, o município conta com cinco UTIs e outras cinco estão em fase de construção. Além disso, com a determinação do governo do estado, um hospital campanha deve disponibilizar mais dez leitos de UTIs nos próximos meses.

O prefeito aproveita para esclarecer que os recursos federais são encaminhados para os municípios, proporcionalmente e de acordo com a população. E não conforme o número de casos positivos, como muitos pensam.

“Os recursos vêm proporcionalmente de acordo com a quantidade de habitantes. Graças aos deputados, eles fizeram aportes para o Norte e Nordeste um pouco melhor que o do FPM”.

Na oportunidade, Ilderlei convidou órgãos fiscalizadores a analisar todos os processos administrativos de compras. Ao todo, o município deve utilizar cerca de R$ 1,3 milhões com ações de combate a Covid-19.