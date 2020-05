Governo do Acre divulga edital para contratação de médicos formados no exterior

Após a vitória na 2º Vara Federal, o Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) abriu nesta segunda-feira, 18, um edital de chamamento emergencial para a contratação de médicos formados no exterior para trabalhar nas unidades estaduais de saúde no combate ao coronavírus (Covid-19).

A justifica se deu em decorrência da situação emergencial e de calamidade causado pela Covid-19 e a escassez de médicos, inclusive, em razão de afastamento de profissionais por contaminação e por fazerem parte do grupo de risco, que devem se reservar sob risco de morte.

São 54 vagas divididas entre 18 municípios do Acre. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (18). Os candidatos interessados deverão entregar os documentos necessários para participar do edital em um dessas cincos cidades:

Rio Branco: rua Benjamin Constant, nº 830 – Centro. Coordenação de Lotação da Secretaria de Estado de Saúde.

Brasiléia: av. Rolando Moreira, n° 930 – Centro. Hospital das Clínicas Raimundo Chaar.

Sena Madureira: rua Quintino Bocaiúva, s/n – Centro. Hospital João Câncio Fernandes.

Tarauacá: rua Dr. Sansão Gomes, n° 640 – Centro. Hospital Dr. Sansão Gomes.

Cruzeiro do Sul: rua Leopoldo de Bulhões, 216 – bairro do Alumínio. Sala do TFD.

