Covid-19: após caso confirmado, prédio da SEPA é desinfectado

Na manhã desta segunda-feira, 18, uma servidora da Secretaria de Produção e Agronegócio (SEPA) denunciou ao ac24horas que mesmo com o diagnóstico positivo de uma servidora responsável pelo setor de RH da secretaria, a direção da SEPA continua a manter as atividades normalmente, inclusive, com a realização de reuniões presenciais.

A servidora, que pede para não ser identificada, afirma ainda que a secretaria não disponibiliza álcool gel aos profissionais e não adotou nenhuma medida para evitar a proliferação da doença.

Em contato com o ac24horas, o secretário de produção e agronegócio Edivan Maciel negou todas as acusações. Coincidência ou não, logo após o contato, foram enviadas à reportagem fotos do prédio da secretaria sendo desinfectado.

Nota SEPA

A Sepa informa que a funcionária em questão foi realmente diagnosticada com covid-19, mas que esta ausente de suas funções na unidade há oito dias, quando sentiu os primeiros sintomas da doença.

Desde o início do decreto de isolamento social do governo, a Sepa adotou uma série de medidas para evitar o contágio entre os servidores. Hoje, sua sede funciona em sistema de rodízio, com horário das 7h às 13h, de segunda a sexta. E todos os servidores de grupo de risco foram orientados a ficar em casa em regime de home office.

A Secretaria continua focada em ações no campo para que o Agronegócio não pare, prejudicando a vida do homem do campo durante a pandemia, mas todas as reuniões convocadas pelo secretário Edivan Azevedo com gestores tem sido realizadas por videoconferência.

E após os oito dias de ausência da servidora diagnosticada, não houveram casos até agora de outras pessoas que tenham entrado em contato e apresentado os sintomas.

Se chegarem a ser confirmados outros casos, o secretário estará pronto para tomar medidas de isolamento mais drásticas.

A Secretaria também está entrando em contato com a Semsa para a desinfecção da unidade.

E a Funtac tem disponibilizado álcool em gel. Quarenta unidades foram mandadas para a Sepa e disponibilizadas.