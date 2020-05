Definitivamente Progressistas, MDB, PSD e PSDB não estarão juntos no mesmo palanque nas eleições da capital. A situação do Progressistas com três pretensos candidatos (Bestene, Ney e Bocalom), é a mais grave. Está na UTI respirando com dificuldades. O comandante-em-chefe do partido, o governador Gladson Cameli, tem outra perspectiva da saúde eleitoral e vem anunciando que “deverá” apoiar a reeleição da prefeita Socorro Neri (PSB).

A base do hidróxido de cloroquina o Progressista ensaia uma reação cujo boletim foi publicado pela senadora Mailza Gomes: Até quarta-feira o paciente terá uma justa recuperação. Aguardar para ver o resultado.

Na sua jornada o governador conta com apoio do senador Sérgio Petecão, deputados federais Alan Rick (DEM), Vanda Milani (Solidariedade), Manoel Marcos (PRB) e mais um agregado de partidos nanicos, que até já formaram boas chapas de candidatos a vereadores.

Quem imaginava que depois do processo eleitoral de 2018 a coligação que venceu a eleição estaria junta em 2020, se deu mal. Tudo muda o tempo todo. Em 2022 o quadro será ainda mais distinto. Cada eleição é uma eleição diferente.

“A república fracassou. A única saída para o povo brasileiro é a volta da monarquia, uma monarquia parlamentarista”. (Príncipe brasileiro Bertrand de Orleans e Bragança)

. Se realmente o governador Gladson Cameli apoiar a reeleição da prefeita Socorro Neri, o combatente deputado Jenilson Leite poderá ser o líder do governo (…um dia).

. Enquanto o pau quebra no QG do Progressista, PSDB e MDB avançam com as candidaturas de Minoru Kinpara e Roberto Duarte.

. O senador Márcio Bittar (MDB) afirma que será atuante nas eleições municipais.

. Tem, inclusive, prioridades!

. Quando soube que alguns progressistas tinham dito que o senador Petecão perfilaria ao lado do candidato do partido, o governador Gladson Cameli se limitou a sorrir.

. O empresário Jarbas Soster se propõe a fazer uma campanha completamente diferente do modelo tradicional.

. Defende o debate público entre os candidatos!

. Enquete feita pela jornalista e apresentadora Mariana Godoy surpreendeu quando 41% dos pesquisados pediu a volta da monarquia.

. Foi um choque!

. Quem se dedica a estudar a história do Brasil colônia, império e republicano acaba dando razão ao príncipe Bertrand.

. O que se produziu de patifaria no sistema republicano presidencialistas desde 1989 é um escárnio.

. Golpes, ditaduras, corrupção, lambança geral!

. Inglaterra, Espanha, Canadá, Japão, Dinamarca, Noruega, Suécia, Holanda, Bélgica, são monarquias parlamentaristas.

. As informações acima foram do príncipe Bertand no programa com a Mariana Godoy.

. Tem mais:

. Em todos os estados da federação existem núcleos de estudos políticos para a volta da monarquia.

. Inclusive no Acre.

. O João Correia é republicano!

. Lhé, o palestino, partiu para os braços de Alá!

. Bom descanso, amigo!

. Minha mãe dizia que a gente só descansa mesmo quando morre!

. É o descanso eterno do Vale de Lágrimas!

. Bom dia!