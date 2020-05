Bosque, Estação e Calafate são os bairros que tem maior incidência de Covid-19

Rio Branco, capital do estado, tem confirmado até a manhã desta segunda-feira, 18, 1.437 casos da Covid-19. O número representa 71,99% dos casos registrados em todo o Acre. É em Rio Branco também se concentra 72,58% dos óbitos. Das 62 mortes provocadas pela Covid-19 no Acre, 45 foram na capital.

De acordo com o levantamento divulgada pela prefeitura da capital, o bairros do Bosque, com 52 casos, Estação Experimental, com 47, e Calafate com 45 são os bairros com os maiores índices de pessoas contaminadas.

A doença aparece em 67 bairros de Rio Branco.

Outro dado que chama a atenção é que desde o dia 14 de março, data do primeiro caso até esta segunda-feira, 18 de maio, portanto 65 dias depois, a curva é de crescimento, que haja uma diminuição gradativa dos casos. Pelo contrário, a Covid-19 continua crescendo na capital acreana.

Dentre os casos confirmados, 269 (19%) estão na faixa etária de 50 a 69 anos de idade, 64 (4,4%) na faixa etária de 70 anos e mais e a maior incidência é na faixa etária de 20 a 49, com 1.068 (74%) casos. Na faixa etária de 10 a 19 anos 27(2%) casos e 09 (0,6%) casos na faixa etária de < 10 anos.