Ação educativa garante implantação do rodízio de veículos sem problemas em Rio Branco

Ao contrário do que poderia se prever, pelos cenários apocalípticos traçados por quem se posicionava de forma absolutamente contrária, as primeiras horas de rodízio, em Rio Branco se desenvolvem dentro da mais completa tranquilidade. A medida foi adotada em parceria com o governo do Estado, e a fiscalização também se dá em parceria entre os poderes, com o apoio da Polícia Militar e Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Como incidentes, apenas uma carreata organizada por pessoas que defendem a liberação total do comércio foi impedida, com o trânsito sendo controlado na porta da prefeitura. Apenas alguns grupos com cartazes foram vistos tentando tumultuar o espaço, mas saíram dissolvidos pela imposição do distanciamento.

A prefeitura tem atuado de forma educativa, explicando as medidas em vigor, sem qualquer incidente. Não houve qualquer aumento de fluxo, ainda, nos ônibus, que trafegam em condições idênticas ao que já vinha acontecendo.

A população está sendo informada por toda a equipe de fiscalização, com a presença nas ruas. Mais cedo, funcionários da Loja Havan também protestaram pedindo a volta ao trabalho – a empresa está fechada por ordem judicial, depois de descumprir as normas de distanciamento social.

Está sendo notada grande adesão voluntária de motoristas ás normas de veículos permitidos para circulação, sem incidentes.

A operação conta com a participação de com agentes da Coordenadoria Integrada e Fiscalização de Trânsito (Ciftran), da Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte (RBTrans) e da Polícia Militar do Acre. São mais de 30 profissionais envolvidos, diariamente. Nesta segunda-feira, 18, foram montadas barreiras fixas em ruas de muita circulação no bairro 6 de Agosto e nas avenidas Ceará, Getúlio Vargas, Sobral, Getúlio Vargas, Amadeo Barbosa e Antonio da Rocha Viana.

As multas aplicadas podem ser revertidas, pois têm o caráter educativo. Afora algumas provocações políticas e manifestações de grupos ideologicamente identificados, a situação e de paz e tranquilidade, com um sucesso na implantação normativa do rodízio.