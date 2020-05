Santa Rosa, Tarauacá e Assis Brasil são os mais vulneráveis do Acre para Covid-19

Santa Rosa do Purus, Tarauacá e Assis Brasil são os municípios mais vulneráveis ao Covid-19, segundo o Índice de Vulnerabilidade dos Municípios (IVM), criado pelo Instituto Votorantim na primeira semana de maio para mapear o cenário da pandemia no país.

O IVM varia de 0 a 100 pontos, indicando que quanto maior o valor do índice de um determinado município, mais vulnerável e suscetível ele está com relação aos impactos da Covid-19.

Nesse contexto, Santa Rosa do Purus ficou com nota 68,66; Tarauacá, 67,14; e Assis Brasil com 66,56. Apesar de ser o epicentro da pandemia, Rio Branco é de menor vulnerabilidade com 47,8 pontos.

O que faz de um município mais ou menos vulnerável é essencialmente o número de leitos disponíveis na UTI e de respiradores, os quais, apesar de relevantes, não são os únicos indicadores para o compor o IVM, que leva em conta também proporção da população idosa, o PIB per capita e a situação fiscal da cidade.

De acordo com o Instituto Votorantim, o IVM é composto por dezoito indicadores distribuídos em cinco pilares temáticos que abrangem dados relacionados a população vulnerável, economia local, estrutura do sistema de saúde, organização do sistema de saúde, e capacidade fiscal da administração pública.

O sistema do IVM permite a realização de buscas por regiões geográficas, pilares temáticos, níveis de criticidade e o cruzamento com o número de casos confirmados e óbitos por município, que são atualizados diariamente.

Para cada indicador e pilar temático, foram atribuídos pesos de acordo com sua relevância no contexto da pandemia. O IVM pode ser acessado aqui: http://ivm.votorantim.rarolabs.com/

VEJA O IVM DE CADA CIDADE DO ACRE

Rio Branco 47,80

Acrelândia 58,12

Sena Madureira 60,76

Porto Acre 61,49

Plácido de Castro 60,59

Epitaciolândia 61,26

Brasiléia 58,33

Santa Rosa do Purus 68,66

Jordão 66,16

Cruzeiro do Sul 57,87

Mâncio Lima 61,36

Rodrigues Alves 57,10

Bujari 59,14

Senador Guiomard 63,35

Manoel Urbano 66,05

Marechal Thaumaturgo 61,78

Feijó 63,59

Tarauacá 67,14

Capixaba 61,81

Xapuri 59,28

Porto Walter 64,63

Assis Brasil 66,56