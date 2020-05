Progressistas batem o pé e escolhem entre Ney, Bocalom e Bestene o candidato

O jornalista Luís Carlos Moreira Jorge, que ontem revelou com exclusividade que o governador Gladson Cameli considera “como chapa ideal para disputar a prefeitura de Rio Branco seja formada pela prefeita Socorro Neri (PSB) e por Marfisa Galvão (PSD), trás hoje no Blog do Crica a informação de que o PP vai bater de frente com o governador e lançará, na quarta feira, em Rio Branco, a sua chapa. A sigla vai escolher entre José Bestene, Tião Bocalom e Ney Amorim. Com a declaração da senadora Mailza Gomes, presidente do Progressistas, cria-se um cenário conflitante na sucessão municipal, no grupo de Cameli. Leia esta e outras notícia da política local AQUI