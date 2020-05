Prefeitura instala outdoor na entrada de Xapuri: “Não estamos recebendo visitas”

O pedido que o prefeito de Xapuri, Ubiracy Vasconcelos (PT), fez na semana passada para que pessoas de fora do município não visitassem a cidade durante a crise causada pela pandemia do novo coronavírus se transformou em campanha de conscientização.

Um outdoor instalado no Entroncamento da BR-317 com a Estrada da Borracha (AC-485), que dá acesso à sede do município, alerta os visitantes: “Devido à covid-19, nesse momento não estamos recebendo visitas em Xapuri”.

Na internet, a iniciativa divide as opiniões de pessoas de Xapuri e de municípios vizinhos. Uma moradora de Epitaciolândia pergunta se os xapurienses também serão impedidos de ir até a sua cidade. “Todo dia vejo vários de vocês aqui”, diz.

O subsecretário de saúde de Xapuri, Daniel Lima, explica que a iniciativa não se trata de uma proibição de as pessoas irem à cidade, mas uma mensagem de conscientização que tem o objetivo de desencorajar as visitas desnecessárias em tempos de pandemia.

“A ideia da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, é conscientizar as pessoas para que deixem as visitas desnecessárias para outro momento. Viagens, agora, só de extrema necessidade”, reforçou.

Não existe, portanto, nenhum impedimento à entrada de pessoas em Xapuri, mas está claro que a prefeitura e as autoridades em saúde desejam que só venham à cidade quem tem negócio essencial e inadiável.

Xapuri é o município com o maior número de casos confirmados de covid-19 na regional do Alto Acre. Até a última atualização do Boletim Municipal eram 14 diagnósticos positivos, com 11 altas médicas, 86 monitorados e 9 exames em análise.