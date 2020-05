Ex-prefeito de Xapuri se retrata por ofensa a transexual

Um comentário ofensivo postado pelo ex-prefeito de Xapuri, Wanderley Viana, em uma foto publicada no Facebook pela transexual Laysa Berteluccy, foi um dos assuntos mais comentados na internet local na manhã deste domingo, 17.

“Capeta puro”, postou Viana no espaço para os comentários na publicação de Laysa, que reagiu com indignação à provocação. “Não mexa com quem está quieto porque eu viro o capeta como você citou na minha foto”, respondeu ela.

Em instantes, quase uma centena de comentários se acumularam na postagem em repúdio à atitude do ex-prefeito Wanderley Viana e em solidariedade à Laysa Berteluccy, que é bastante conhecida em Xapuri, que foi Rainha Trans no último carnaval da cidade.

O assunto ganhou maior repercussão por se tratar este domingo, 17 de maio, do Dia Internacional Contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia, data na qual, em 1990, a Organização Mundial da Saúde (OMS) retirou a homossexualidade da Classificação Internacional de Doenças (CID).

Desde então, o 17 de maio virou símbolo da luta por direitos humanos e pela diversidade sexual, contra a violência e o preconceito. A data foi criada em meio a um cenário que ainda se mantém, de atitudes homofóbicas e transfóbicas ainda estão profundamente arraigadas globalmente.

Horas depois, no entanto, Wanderley Viana se retratou pela publicação em sua página do Facebook. No pedido de perdão pela ofensa à transexual, o ex-prefeito citou a poetisa Cecília Meireles, na crônica “Nem tudo é fácil”.

“Diante da postagem feita por mim na página da Laysa Berteluccy, venho a público pedir desculpas. Primeiramente, a Laysa Berteluccy e segundo à sociedade xapuriense. Reconheço o erro da postagem e garanto que não vai se repetir. A escritora Cecília Meirelles já dizia: ‘Se você errou peça desculpas… É difícil pedir perdão? Mas quem disse que é fácil ser perdoado?’ Espero o perdão”, concluiu.